Faul Čajkovského přišel Slováky draho, čtvrtfinále proti Česku si zahrají Američané

V prvním osmifinálovém duelu Slováci nepřerušili sérii proher ze základní skupiny a Spojeným státům podlehli i ve druhém utkání na turnaji, tentokrát 5:1, a v Pchjongčchangu končí. Američané rozhodli o svém postupu do čtvrtfinále, ve kterém narazí na českou reprezentaci, třemi góly ve druhé třetině. Přímý přenos utkání Česko – USA sledujte na programu ČT sport a na webu olympiada2018.ceskatelevize.cz z úterý na středu od 4:10.

Slováci nasadili do rozhodujícího duelu na olympijském turnaji brankáře Jána Laca, ale v mikrosouboji s Donatem znovu neuspěl. Po dvou gólech ve skupinovém zápase přidal americký útočník další dva zásahy do sbírky. Jako rozhodující se ale ukázala sekvence po první trefě kanonýra USA, kdy se faulu dopustili forvard Ladislav Nagy a zároveň obránce Michal Čajkovský.

Slovenský bek zasáhl střelce úvodní branky ramenem do hlavy a za hrubý faul obdržel trest na pět minut a do konce utkání. V následné dvojnásobné přesilovce Američané přidali druhý gól a odskočili do rozhodujícího náskoku, který ještě navýšili. Ve čtvrtfinále proti Česku se tak představí tým Spojených států, a dojde tak na reprízu souboje ze Soči.

Ještě 3 dny Sestřih utkání USA - Slovensko 08:17

Gól v utkání USA - Slovensko: Donato - 1:0 (22. min.) 00:50

Gól v utkání USA - Slovensko: Wisniewski - 2:0 (23. min.) 01:01

Gól v utkání USA - Slovensko: Arcobello - 3:0 (34. min.) 00:52

Gól v utkání USA - Slovensko: Čerešňák - 3:1 (37. min.) 00:55

Gól v utkání USA - Slovensko: Roe - 4:1 (50. min.) 00:58

Gól v utkání USA - Slovensko: Donato - 5:1 (57. min.) 00:39

Arcobello: Čtvrtfinále proti Česku bude těžké 02:07

Záznam utkání USA - Slovensko 2:01:37

"Nebylo to úplně špatné, ale zároveň nejsme šťastní," uvedl zkušený forvard poražených Ladislav Nagy. "Mohli jsme skončit první ve skupině, ale svou pozici jsme ztratili. Kdybychom porazili Slovinsko, mohli jsme být dneska v pohodě," připomněl Nagy, že Slovákům chyběl díky úvodní výhře nad sbornou krůček k přímému postupu do čtvrtfinále.

Z rychlého dvojnásobného direktu v rozmezí 44 sekund na začátku druhé třetiny se Slováci už nevzpamatovali. Na Wisniewskiho přesnou ránu k tyči navíc navázal po polovině utkání Arcobello a trojbrankové vedení představovalo pro Slovensko prakticky neřešitelný problém, jelikož v dosavadním průběhu turnaje vstřelili svěřenci trenéra Ramsayho pouze šest branek ve třech duelech.

Naději však přece jen přineslo snížení Čerešňáka, který patřil k nejlepším hráčům slovenského výběru. Přesilovkovým zásahem vylepšil svou turnajovou bilanci na čtyři body (2+2), ale na produktivního obránce už ze Slováků nikdo nenavázal. Naopak další problémy s disciplínou zavrhly myšlenky na dramatizaci osmifinále.

Fauly Starosty a Ďalogy přispěly k tomu, že si Američané v závěrečné třetině výsledek pohlídali, a navíc přidali další branky. Deset minut před koncem se trefil po povedené útočné akci Roe, kterého vyzval Little, a skóre uzavřel znovu Donato v početní výhodě. Američané tak narazí na českou reprezentaci ve čtvrtfinále, podobně jako na olympiádě v Soči.

"Potřebovali a museli jsme dnes vyhrát, abychom se posunuli do dalších bojů. Zvládli jsme to, což si myslím, že ukazuje, jak silný a odolný tento tým je. Dnes jsme navíc odehráli náš nejlepší zápas a třetí třetina byla z naší strany nejlepším úsekem hry na turnaji. Bylo pro nás důležité podobný zápas odehrát," prohlásil brankář Ryan Zapolski.