A svět si zase hraje. Startuje zimní olympiáda v Pchjongčchangu

Možná dvě a možná třeba také sedm. Kolik přivezou Češi z Pchjongčchangu medailí? Otázek je mnohem víc. Olympijské soutěže jsou v plném proudu a ve 12:00 SEČ začne slavnostní zahájení. Hry XXIII. zimní olympiády odstartují tradiční velkolepou show. Setkání těch nejlepších sportovců má jako vždy daleký přesah. Co udělá olympijské hemžení se vztahem obou znepřátelených Korejí? Přímý přenos úvodního ceremoniálu vysílá ČT sport a web olympiada2018.ceskatelevize.cz. Dění sledujte i prostřednictvím textového on-line přenosu.

Nebudou to podle všeho Hry opulentní, přehnaně nabubřelé. Oproti nejdražší olympiádě v Soči výrazná změna. První pořadatelská radost přišla před sedmi lety. Kandidatura Pchjongčchangu vyšla napotřetí. Po pomalejším rozjezdu, kdy se nedařilo zajistit sponzory a přípravy nabraly zpoždění, byly všechny plánované stavby dokončeny s předstihem. Případ Ria nebo dokonce Atén se neopakoval.

Vše je připraveno. Včetně olympijského stadionu, na kterém proběhne zahajovací i závěrečný ceremoniál. Jediné, co trochu straší organizátory, je mrazivé počasí. Při zkouškách zahájení teploty padaly až pod minus 20 stupňů Celsia. I kvůli tomu potrvá show jen dvě hodiny. Poslední člen olympijské štafety s pochodní zůstává tradičně utajen. Českou vlajku ponese Eva Samková, zvolili si ji sami sportovci.

Nadějné české vyhlídky

Před čtyřmi lety Češi posbírali rekordní sbírku osmi medailí. A je klidně možné, že se ještě v budoucnu rozšíří o jeden bronz pro štafetu biatlonistek kvůli pravděpodobné ruské diskvalifikaci. Letos jsou české ambice podobné, ale situace bude nadmíru složitá.

Největší biatlonová hvězda Gabriela Koukalová vinou přetrvávajících zdravotních problémů vynechala celou sezonu, trojnásobná olympijská vítězka Martina Sáblíková sice závodila, ale nenatrénovala vinou bolestí zad to, co by si představovala. Eva Samková si naštěstí trable odbyla dříve a zdá se, že jí forma stoupá. Největší favoritkou paralelního obřího slalomu snowboardistek je Ester Ledecká.

Hokejisté při neúčasti nejlepších hráčů ze zámoří mohou jít za svým snem sebevědomě. Na některý z cenných kovů může zaútočit řada biatlonistů. Kdo ví? Možná překvapí někdo další z rekordního počtu 94 sportovců. Vydají ze sebe v pravý čas to nejlepší rychlobruslařka Karolína Erbanová, sdruženář Tomáš Portyk nebo snowboardistka Šárka Pančochová?

Ale olympijské hry nebyly nikdy honbou jen za medailemi. Už samotná rekordní účast českých bobistů, rychlobruslařů nebo sáňkařů stojí za připomenutí.

A o kom se po letošních Hrách bude mluvit?

Olympijské hry píší během své bohaté historie nesmrtelné příběhy. Klišé, nicméně pravdivé. Snem téměř každého sportovce je dostat se na Hry. Povede se to jen některým a jen zlomek z nich se stane legendami. Největší z největších Ole Einar Björndalen se do norské nominace nevešel a svou bohatou sbírku 13 cenných kovů nerozšíří. Dotáhnout se na něj ovšem může jeho krajanka Marit Björgenová. Zbývá jí jen maličkost – být třikrát na stupních vítězek. Proti ovšem bude především zástup jejích krajanek.

Zřejmě neopakovatelné budou souboje biatlonových fenoménů Martina Fourcada s Johannesem Bö. Naopak na atraktivitě výrazně pozbyl hokejový turnaj, který bude poprvé od Lillehammeru 1994 bez hvězd NHL.

Jednou z největších postav by se mohla stát Mikaela Shiffrinová. Tahle stále ještě dvaadvacetiletá fenomenální lyžařka umí všechno. Zajede výborně od slalomu, v němž obhajuje zlato ze Soči, po sjezd. Teoreticky by mohla dosáhnout na šest medailí.

Velkou hvězdou běhu na lyžích je teprve jednadvacetiletý Nor Johannes Hösflot Klaebo. "Je neuvěřitelný," řekl o svém krajanovi třiatřicetiletý Martin Johansrud Sundby, ale všichni soupeři už tomu začínají věřit a mladík vládne Světovému poháru.

Co s Rusy?

Mezi hvězdami tentokráte není mnoho Rusů. Proč? O aféře organizovaného dopingu už bylo napsáno hodně. Mezinárodní olympijský výbor sice nesáhl k plošné distanci, ale zakázal start (a to i doživotně) na Hrách desítkám sportovců. Hra s odvoláním k mezinárodní arbitráži celou situaci znepřehledňuje.

Kdo nakonec v Pchjongčchangu nastoupí? Závěr velkého dopingového opusu bude dramatický. Každopádně nikdo z Rusů nebude moci startovat pod svou vlajkou. Oficiální název týmu budiž Olympijští sportovci z Ruska.

Po špatných zkušenostech ze Soči, kde bylo s odevzdanými vzorky nezákonně manipulováno, zpřísnil MOV bezpečnostní opatření pro laboratoř v Soulu. Pracovníci budou pod neustálým dohledem videokamer a v týmu budou i šéfové čtyř různých zahraničních laboratoří Světové antidopingové agentury WADA.

Rekordní počet disciplín

Rusové pod olympijskou vlajkou se představili také v první soutěžní disciplíně Her. Poprvé v historii spolu bojují pod pěti kruhy curlingové smíšené dvojice. Kromě toho se mohou fanoušci těšit na další tři novinky: snowboardový Big Air, rychlobruslařský závod s hromadným startem a soutěž družstev ve sjezdovém lyžování.

Počet disciplín tak poprvé v dějinách překročil stovku (celkově jich je 102), sportů i nadále zůstává patnáct.

Korea "spojená"

S každými olympijskými hrami se objevují i nesportovní otazníky. Možné komplikace představuje především napjatá situace na Korejském poloostrově kvůli jaderným testům sousední KLDR. Pchjongčchang leží jen zhruba 80 kilometrů od ostře sledovaných hranic.

Hry se konají v atmosféře uvalování stále přísnějších sankcí na severokorejský režim ze strany Spojených států a opakujících se raketových testů ze strany KLDR. Delegace obou států nemají během Her v plánu se společně setkat. Olympijské hry tedy pravděpodobně nebudou využity jako mírová platforma.

Jako gesto alespoň dočasného smíru lze vnímat společný korejský tým hokejistek. Ani ten ovšem nevznikal bez problémů. Například vlajka modrého obrysu Korejského poloostrova na bílém pozadí, pod kterou bude celek hrát a se kterou nastoupí sportovci obou zemí společně při zahájení, vzbudila vlnu nevole na japonské straně. Jablkem sváru se stala modrá tečka znázorňující skupinu ostrůvků v Japonském (po korejském způsobu Východním) moři, které si nárokují jak Jižní Korea, tak země vycházejícího slunce.

Dějiště olympijských her vždy patří k nejstřeženějším místům světa a Korea nebude výjimkou. V provozu už jsou klasická bezpečnostní opatření. Ve srovnání s Riem ale nejsou na ulicích tolik k vidění ozbrojení strážci a obrněné vozy. Dodatečně bylo povoláno na 900 vojáků.

Korejci přípravu zvládají

Hektické dodělávky na poslední chvíli jako v Riu nehrozí. Korejci připravili většinu sportovišť s velkým předstihem. V posledních měsících dobudovávali potřebnou infrastrukturu.

Drobnou čáru přes rozpočet udělala snad jen nákaza střevním virem mezi pracovníky zajištujícími organizaci. Počet pacientů s příznaky norovirové infekce, která mimo jiné způsobuje zvracení, průjem a křeče v břiše, stoupl dva dny před začátkem soutěží více než na stovku, zatím ale virus nepostihl žádného sportovce.

Třináctka míst, kam zaostří svět

Závodit se nebude jen v Pchjongčchangu. Kromě olympijského stadionu, jehož zajímavostí je, že se po Hrách demontuje a zbydou po něm jen vzpomínky, proběhnou soutěže na 12 místech ve dvou oblastech – v horách a na pobřeží kolem města Kangnung.

Curleři, hokejisté, krasobruslaři nebo rychlobruslaři budou bojovat poblíž moře, lyžařské disciplíny proběhnou v několika střediscích v horské oblasti Pchjongčchangu.

Olympiáda naplno nejen v českém domě, ale také v Ostravě a Brně

Pár dní před Hrami vládl celé oblasti až nezvyklý klid. Dá se očekávat, že pravý mumraj nastane s prvními soutěžemi. Domácí korejští fanoušci jsou nejvíce zvědaví na short track nebo krasobruslení, takový biatlon je zase tolik netáhne. Otázkou je, jak to bude s prodejem lístků na méně populární odvětví.

Čeští fanoušci najdou zázemí v olympijském domě v Kangnungu. Návštěvníci se mohou těšit na setkání se sportovci nebo na sledování přímých přenosů se sklenkou českého piva v ruce.

Letos uběhne přesně 50 let od zlatého skoku Jiřího Rašky v Grenoblu a 20 let od úspěchu hokejistů v Naganu. Při oslavách výročí se dům propojí s olympijskými parky v Brně a Ostravě.

ČT sport a její speciální web – o nic podstatného nepřijdete

Kdo nenavštíví Koreu, nemusí truchlit. Vše podstatné z olympijského dění nabídne Česká televize. Ve srovnání s minulostí však odvysílá pouze 190 hodin sportovních přenosů s možností jedné reprízy. Chybět nebudou zpravodajské přehledy. "Budeme prioritně sledovat českou stopu a úspěchy českých sportovců. To je pro nás naprostý základ. K tomu se budeme snažit odvysílat všechny medailové fáze jednotlivých soutěží," zdůraznil autor projektu olympijského vysílání a komentátor hokeje Robert Záruba.

Web na adrese olympiada2018.ceskatelevize.cz přináší kromě přímých přenosů také přehledně strukturovaný videoarchiv všech důležitých momentů včetně rozhovorů a sestřihů, podrobné výsledky i programový výhled na další dny.