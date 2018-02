CAS zamítl odvolání 45 ruských sportovců, kteří chtěli do Pchjongčchangu

Arbitrážní soud pro sport (CAS) zamítl odvolání 45 ruských sportovců, kterým Mezinárodní olympijský výbor (MOV) neumožnil start na letošní olympiádě. Znamená to, že se na Hrách nepředstaví například běžci na lyžích Alexander Legkov a Sergej Usťugov, biatlonista Anton Šipulin nebo rychlobruslař Viktor An. S odvoláním neuspěli ani dva trenéři.

Nepochodil nikdo ze dvou skupin ruských sportovců, kteří se k arbitráži odvolali kvůli tomu, že je MOV nezahrnul mezi závodníky, kteří mohou na olympijských hrách startovat pod neutrální vlajkou. Podle arbitráže totiž toto rozhodnutí MOV nelze chápat jako trest.

Diskriminace nezjištěna

Proces přidělování pozvánek byl podle CAS posuzováním způsobilosti jednotlivých sportovců a neprokázalo se, že by komise MOV postupovala diskriminačně nebo nespravedlivě.

"Ačkoliv byl Ruský olympijský výbor (ROC) suspendován, MOV se přesto rozhodl nabídnout individuálním sportovcům možnost zúčastnit se zimních olympijských her za předepsaných podmínek. Byl to proces, který byl vytvořen pro sladění zájmů MOV v globálním boji proti dopingu a zájmů jednotlivých sportovců z Ruska," uvedl CAS.

Zdání spravedlnosti?

Mezinárodní olympijský výbor verdikt CAS přivítal. "Toto rozhodnutí podporuje boj proti dopingu a přináší srozumitelnost pro všechny sportovce," uvedl jeho mluvčí. Postoj arbitráže ocenil také šéf Světové antidopingové agentury WADA Craig Reedie. "Tato rozhodnutí jsou příjemnou zprávou pro WADA a budou pro sportovce a všechny ostatní, kteří se starají o čistý sport a poctivost her," řekl.

Podle ruského vicepremiéra Vitalije Mutka soud odmítl odvolání kvůli tlaku ze strany MOV. "Pro CAS je těžké rozhodovat pod vyvolaným tlakem," řekl. Pokud by se podle něj Rusové, kteří se podíleli na dopingu, mohli zúčastnit Her, "způsobilo by to šok".

Mutko kritizoval MOV za netransparentnost

Mutko sehrál podle vyšetřovatelů coby tehdejší ministr sportu v dopingové aféře ústřední roli. Dnes kritizoval MOV za to, že má "neprůhledné a kontroverzní" postupy při rozhodování o tom, kdo se OH zúčastní a kdo ne. "Vyvolává to dojem, že se olympijské hry staly soukromou party a existuje mnoho kritérií pro účast," řekl.

Právník hlavního svědka o systematickém dopingu v Rusku Grigorije Rodčenkova Jim Walden považuje zamítnutí odvolání jen za "zdání spravedlnosti" pro čisté sportovce. "MOV a CAS mají spoluvinu v umožnění ruského dopingu. Jsem přesvědčený, že toto rozhodnutí je především reakcí na protesty čistých sportovců proti olympijské korupci a spoluvině. Doufám, že to prezident MOV Thomas Bach poslouchá. V zájmu olympijských ideálů by měl rezignovat," prohlásil americký advokát.

Rusko bylo v prosinci vyloučeno ze ZOH v Koreji kvůli dopingovým podvodům na předchozích olympijských hrách v Soči. V Pchjongčchangu bude závodit jen skupina 169 olympijských sportovců z Ruska, kteří jako prokazatelně "čistí" dostali pozvánku MOV. Budou startovat pod neutrální vlajkou a v případě triumfu se jim nebude hrát ruská hymna.