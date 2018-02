Biatlonové úspěchy neberou konce. Krčmář má stříbro

Český biatlon má ve druhém olympijském závodě druhou medaili. Po bronzu Veroniky Vítkové slaví ve sprintu nečekané stříbro Michal Krčmář. Na prvního Němce Arnda Peiffera ztratil 4,4 sekundy. Bronz bere Ital Dominik Windisch. Největší favorité Martin Fourcade a Johannes Bö selhali na střelnici a skončili v poli poražených. Do stíhacího závodu postoupil ještě 29. Ondřej Moravec. Michal Šlesingr i Adam Václavík se vinou čtyř chyb do šedesátky nedostali.

Sedmadvacetiletý Krčmář si nejlepší závod kariéry prožil v pravou chvíli. Jeho maximem ve Světovém poháru bylo loňské třetí místo ze stíhačky v Ruhpoldingu. Díky bezchybné střelbě a rychlému závěrečnému kolu získal svoji první medaili z velké akce.

"Neuvěřitelně to zní. Nemám slov. Určitě je to obrovské zadostiučinění celého týmu. To, co náš tým dělal pro úspěch, je neuvěřitelné, musím jim poděkovat," řekl po květinovém ceremoniálu dojatý Krčmář.

Klíčem ke stříbrnému úspěchu byly dvě nuly na střelnici. Krčmář si rány hlídal. Vleže strávil na podložce téměř 38 sekund, vestoje bezmála 30. Nechyboval, ale také mírně ztratil. Peiffer byl v součtu o 11 sekund rychlejší a to ve finále rozhodlo o dvou nejcennějších medailích.

Záznam sprintu biatlonistů se stříbrným Krčmářem 1:47:54

"Měl jsem obrovské štěstí při třetí ráně, to mi spadnul tuším kalibr. Pak jsem si řekl, že štěstí je dnes na mé straně. Nevěřil jsem tomu, když hlásili, že jedu druhý… Já byl jednou na podiu v kariéře, to je neuvěřitelný," dodal v slzách.

"Na střelnici předvedl, co měl, nebyly to jednoduché podmínky. Dnes bylo klíčové zvládnout to a patří mu za to poklona. K tomu navíc i výborný výkon na trati," prohlásil usměvavý šéftrenér Ondřej Rybář.

Pomalejší střelba, ale skvělý finiš

Krčmář neztratil hlavu a v posledním kole zafinišoval dle svého zvyku skvěle. V posledních 2,5 kilometrech se vybičoval k jednomu z nejlepších časů. "Jak by člověk mohl být nespokojen. Je to něco úžasného. Výborně zajel závěr, nakonec cílovou rovinku opravdu mastil," zdůraznil Rybář.

Celý tým byl u vytržení. "Michal je svědomitý a hodně si vzal od Ondry Moravce, on dokázal přenést jeho perfekcionalistický přístup a dneska se to vyplatilo," popsal trenér Michael Málek.

"Je to zkrátka závoďák, potřeboval se trefit a trefil se v pravý okamžik. V prosinci nás všichni zakopávali do asfaltu a teď… Že budeme mít po dvou závodech dvě placky, to je neuvěřitelný," řekl šéf českého biatlonu Jiří Hamza.

Co se ve sprintu událo?

Jako první vyrazil na 10km trať domácí Timofej Lapšin, který ještě před pár lety reprezentoval Rusko. Na první střelbě nezaváhal, naděje na senzační výsledek mu zhatila jedna rána mimo při střelbě vestoje.

Vítr zlobil. Někteří favorité zle pohořeli. Johannes Bö netrefil tři terče, jeho bratr Tarjei byl jen o jeden zásah úspěšnější. A Martin Fourcade? Také tři chyby. Bylo pro ně po závodě. I když Francouz ještě zabojoval a dojel osmý. Poprvé po 18 závodech se nedostal na stupně vítězů.

Mezitím si odbyl závod Moravec, který nezářil v běhu a s jednou chybou ztrácel na čelo přes minutu.

Závod byl obrovsky vyrovnaný. Po první střelbě šokoval Slovák Otčenáš, který atakoval nejvyšší příčku, ale druhou střelbu nezvládl – udělal čtyři chyby. Podobný osud potkal i Šlesingra, který mohl před druhou položkou pomýšlet podobně vysoko jako Krčmář. Nakonec to nestačilo ani na stíhací závod.

Naopak o slovo se hlásil Rakušan Eberhard a Ital Windisch. S nimi a bezchybným Němcem Peifferem na dálku bojoval v závěrečném kole Krčmář. Z výrazu bylo znát, že do toho dal naprosto všechno. Útoky Rakušana a Itala odrazil, na Peiffera těsně nestačil. Hlavní vinou byla pomalejší střelba, se kterou se Krčmář potýkal celou sezonu.

Když chybovali Wiestner i Bailey, bylo jasné, že z toho bude další cenný kov pro Česko.

Václavík pohřbil naděje na střelnici. S celkovým součtem čtyř chyb na tom byl obdobně jako Šlesingr.