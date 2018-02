Prvotřídní senzace: Slováci otočili duel proti Rusům a slaví nečekanou výhru

V úvodním utkání mužského turnaje se zrodil první překvapivý výsledek. Ačkoli Rusové vedli nad Slovenskem v páté minutě už 2:0, dokázal outsider otočit duel třemi góly po trefách Ölveckého, Bakoše a Čerešňáka. Slováci tak po vítězství 3:2 šokovali hokejový svět a připsali si do tabulky první tři body.

Měla to být jasná záležitost. Hvězdný výběr z KHL proti zástupcům z české a slovenské extraligy. Jenže zarputilí Slováci nezpanikařili a po rychlých inkasovaných gólech setrvali u zvolené taktiky – trpělivě bránit a vyrážet do protiútoků. Jako důležitý faktor se ukázalo snížení ještě do první přestávky, navíc Bakoš po minutě srovnal.

Od té doby se hrál vyrovnaný hokej. Rusové byli evidentně zaskočeni ze slovenského odporu a nerozhodné drama vyvrcholilo v závěru. Poté, co Slováci přežili ruské přesilovky, rozhodl v početní výhodě Čerešňák. Výhra Slovenska tak zamotala tabulku skupiny hned na začátku turnaje.

"Hráli jsme špatně," řekl hvězdný útočník Ilja Kovalčuk. "Jsem si ale jistý, že se budeme zlepšovat. Potřebujeme se ujistit, že jsme si odnesli ze zápasu ta správná ponaučení. Navíc ve druhém utkání porazili Slovinci Američany, takže je třeba se mít na pozoru - jde o velmi vyrovnanou skupinu, v níž každý může porazit každého," dodal Kovalčuk.



Začátek také předzápasovým prognózám odpovídal, když se Rusové dostali do rychlého dvoubrankového vedení. Konrád ve slovenské brance si ještě pořádně ani nesáhl na puk a už mu obránce Čerešňák srazil nahození Gavrikova od modré čáry do protipohybu. Slováci se nestihli z brzkého gólu vzpamatovat a v páté minutě zvýšil chytrou tečí Kaprizov.

Vypadalo to, že Slováci schytají debakl, ale Konrád setrval v brance a jeho spoluhráči nadále dodržovali zvolený systém hry. Poté, co se oklepali, začali ohrožovat i ruskou branku a Košečkin si připisoval první zákroky. Vyvrcholením slovenské snahy o kontaktní gól bylo snížení po individuální akci Ölveckého, který překvapil ruského brankáře střelou mezi betony.

Dílčí úspěch pak povýšil ještě Bakoš, který ujel ruské obraně po pravém křídle a povedenou střelou do šibenice srovnal. "V první dvacetiminutovce jsme špatně bruslili. A po čtyřech minutách jsme byli dost dole, ale myslím, že bylo důležité, že jsme všichni zůstali soustředění. A také nám hodně pomohli trenéři," řekl obránce Dominik Graňák.

"Byl to náš první zápas po dlouhé době, možná jsme byli i trochu nervózní z tolika hvězd v týmu soupeře. Ale po našem gólu jsme začali věřit, že i proti nim můžeme hrát," uvedl hráč Hradce Králové.

Rusové najednou nevěděli, co se děje, a dobře rozehraný zápas byl pryč. Od té doby se hra srovnala a s přibývajícím časem docházelo k častějším faulům. V přesilovkách hrozila obě mužstva, ale do druhé přestávky se skóre nepohnulo.

Vyloučení v závěrečné třetině ale měla rozhodnout. Zatímco Rusové poskytnutou nabídku nevyužili, Čerešňák na druhé straně odčinil vlastní gól a tvrdou střelou propálil Košečkina. Rodil se nečekaný výsledek.

Rozhodnout mohl definitivně Lamper, ale v brejku nevyzrál na ruského brankáře. Tlak Rusů následně gradoval v přesilových hrách v samotném závěru, ale slovenská obrana v čele s Konrádem odolala. Slováci se ocitli na čele tabulky se třemi body, druhé je Slovinsko, které přetlačilo v prodloužení tým Spojených států 3:2.

"Musíme se pečlivě připravit a hrát lépe přesilovky," připomněl nulovou efektivitu z početních výhod Kovalčuk. Odmítl ale podcenění soupeře za stavu 2:0. "Po těch dvou vstřelených gólech jsme si vytvořili hodně šancí, ale chytal jim skvěle gólman. I když měli za první třetinu jen čtyři střely, byli pak Slováci lepším týmem než my," uznal Kovalčuk.