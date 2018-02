Sáblíková vydřela na 5 kilometrech stříbro, obhajobu jí překazila Visserová

Martina Sáblíková třetí zlato na pětikilometrové trati na olympijských hrách nevybojovala. Časem 6:51,83 bere stříbrnou medaili. Fenomenálně zajela Nizozemka Esmee Visserová, která byla ještě o sekundu a 62 setin rychlejší. Třetí skončila překvapivě Natalia Voroninová, která reprezentuje olympijské sportovce z Ruska.

"Myslím, že vše vypovědělo moje chování po projetí cílem. Bylo to neuvěřitelné," řekla Sáblíková, která se v cíli radovala a rozdávala úsměvy na všechny strany. "Samozřejmě že je to satisfakce za tři kilometry (čtvrté místo), ale hlavně za to, co mám všechno v sezoně za sebou," poukázala na své zdravotní problémy. "Jsem neuvěřitelně šťastná," dodala.

Zlatá medaile visela hodně vysoko. Dvaadvacetiletá Visserová strojovým tempem a koly zajetými mezi 32,1 a 32,2 sekundy překonala s náskokem rekord dráhy, který loni vytvořila Sáblíková při svém už devátém vítězství na mistrovství světa na této trati.

Třicetiletá Sáblíková, která na 5000 metrů triumfovala ve Vancouveru i v Soči, nastupovala stejně jako na trojce až v poslední dvojici. Věděla tak, jaký bude potřebovat čas. V polovině trati byla jen desetinu za Visserovou, ale pak za ní začala zaostávat. V cíli ji od zlata dělilo 1,62 sekundy. Všechny další soupeřky však jasně porazila, včetně Rusky Natalie Voroninové, která se za ní ve dvojici vyvezla k překvapivému bronzu.

Sáblíková získala pro českou výpravu v Koreji čtvrtou medaili a svou vlastní sbírku tří zlatých, jedné stříbrné a jedné bronzové medaile rozšířila o druhé stříbro. Nizozemky na oválu v Kangnungu vyhrály všechny disciplíny.

"Vím, že spousta lidí si říká, že to není zlatý hattrick, že mi přáli zlato a abych vyhrála, ale po tom, co jsem všechno absolvovala, co jsem v listopadu nemohla ujet tři kola... Dnes se nemůžu rovnat s časem, co jela Esmee, ale pro mě má stříbro chuť zlata a ať si kdo chce, říká, co chce," podotkla Sáblíková. Poděkovala za podporu početné skupině českých fanoušků v hale i těm, kteří jí posílali pozitivní vzkazy v průběhu posledních měsíců.

Dvaadvacetiletá studentka farmacie Visserová je vycházející rychlobruslařskou hvězdou. Její první medailí bylo zlato na letošním mistrovství Evropy v ruské Kolomně. Na trojce, kde Nizozemky kompletně ovládly stupně vítězů, se ani nevešla do nabité nominace. Na nejdelší trati si však všechno vynahradila.

Německá veteránka Claudia Pechsteinová, která příští týden oslaví 46. narozeniny, v boji o šesté olympijské zlato viditelně přepálila začátek. V polovině trati držela krok s Visserovou, ale pak se propadla až na osmé místo s více než patnáctisekundovou ztrátou.

Sáblíková sedmou nejúspěšnější rychlobruslařkou Lidija Skoblikovová (SSSR) 1960-68 6-0-0 Ireen Wüstová (Nizozemsko) 2006-18 5-4-1 Claudia Pechsteinová (Německo) 1992-2018 5-2-2 Bonnie Blairová (USA) 1984-94 5-0-1 Karin Enkeová (NDR) 1980-88 3-4-1 Gunda Niemannová-Stirnemannovám 1988-98 3-4-1 Martina Sáblíková 2006-18 3-2-1 Anni Friesingerová-Postmaová (Německo) 1998-2010 3-0-2