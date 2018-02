Obrovská senzace v české režii. Ledecká vyhrála olympijské super-G

Zpráva, kterou nečekal nikdo. Ester Ledecká získala zlatou olympijskou medaili v super-G. Česká závodnice porazila stříbrnou Annu Veithovou o jedinou setinu vteřiny. Jde o pátou českou medaili na těchto olympijských hrách.

Stála a nevěřícně sledovala světelnou tabuli, kde její jméno svítilo na prvním místě. Na Ester Ledecké po dojezdu superobřího slalomu bylo znát, že nemůže věřit vlastním očím.

Nebyla ale sama. Češka startovala až s číslem 26, takže favoritky, které držely medailové pozice, už v podstatě jen čekaly, až zbytek startovního pole dojede. Na Twitteru se dokonce objevila zpráva, že Lichtenštejnka Tina Weiratherová bere ze závodu stříbro.

Mladá česká hvězda ale tratí prolétla v neuvěřitelném čase a cílovou pásku proťala s náskokem pouhé jediné setiny na do té doby vedoucí Annu Veithovou z Rakouska, která tak přišla o možnost obhájit zlato ze Soči.



Předčila tak veškerá očekávání. Dokonce i odvážný tip trenéra Tomáše Banka, jenž před závodem vyhlašoval útok na nejlepší patnáctku. Samotný výsledek však byl o několik levelů lepší. "To snad není možné! Když jsem projela cílem a viděla to, říkala jsem si, že to musí být nějaká chyba. Změní ten čas ještě? Nebo jsem minula branku?" líčila s úžasem Ledecká.

Dvaadvacetiletá Ledecká se tak postarala o největší úspěch v historii českého sjezdového lyžování. Na olympijských hrách dosud získaly bronzové medaile Olga Charvátová Křížová ve sjezdu v Sarajevu 1984 a Šárka Strachová ve slalomu ve Vancouveru 2010.

"Snila jsem o tom, že budu moct kombinovat tyhle dva sporty, to byl v téhle sezoně můj velký cíl. Teď se musím přeorientovat zase na snowboard, čeká mě kvalifikace," uvedla Ledecká.



V Pchjongčchangu se zapsala do historie už tím, že jako první v historii absolvovala na olympijských hrách závody na lyžích i na snowboardu. Na něm bude coby mistryně světa hlavní favoritkou paralelního obřího slalomu. Česká výprava v Koreji má díky ní kompletní sadu medailí. Ledecká přidala zlato k dosavadním dvěma stříbrům a dvěma bronzům.

Šestá skončila v super-G americká hvězda Lindsey Vonnová, která jela hned jako první, ale chyba před závěrečným skokem ji připravila o šanci na úspěch.