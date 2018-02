Šokovaná Ledecká po zlatu: Je to sen? Film? To mi řekněte vy

Po projetí cílem nevěřícně koukala na světelnou tabuli, kde byla označená jako vítězka. Šokovaná Ester Ledecká si v ten moment pomyslela, že někde musela nastat chyba, a místo velkých oslav tak dlouho jenom stála. Žádná změna v pořadí už ale nepřišla a česká lyžařka se postarala o obrovskou senzaci, když před Rakušankou Annou Veithovou, která už předtím přijímala gratulace k obhajobě zlata ze Soči, zvítězila o jednu setinu.

Ještě dvě hodiny po závodu Ledecká stále nevěřila, že opravdu triumfovala. "Je to sen? Film? To mi vy řekněte, co to je! Taky si celou dobu říkám: Co to sakra je?" říkala novinářům a s nadšením v hlase dodala: "Je to úžasný!"

Po každé výhře na prkně vždy nejprve děkuje svému realizačnímu týmu a stejně se všem dostalo poklony hned v první odpovědi po olympijském zlatu. "Tohle, co se teď děje, je především zásluha týmu. A musím říct jednu věc: Je úžasné, že tu se mnou mohla být maminka, která je se mnou odmalička, věří mi a je se mnou na úplně každým závodě. Přestože se strašně bojí lítání," vyzdvihla zásluhu matky Zuzany.

Navíc zabrousila i do mládí a připomněla ty, kteří stáli na začátku. "Piškot byl kluk, co mě naučil lyžovat. Nebo Honza Lukáš, pan učitel ze školy, se kterým jsem začala závodit. Pak všichni ti trenéři, fyzioterapeuti, kteří se mnou byli na cestě až sem. Toho si strašně vážím, že mě dovedli až sem, a končí to tady mým týmem," řekla.

Po vyhlášení procházela mezi novináři a hodinu a půl odpovídala. Mnohokrát slyšela, že je největším překvapením olympijské sjezdařské historie. "A spousta lidí mi říkala, že se to taky nemělo stát. Ale říkám, že se to stalo, tak co teď s tím budeme dělat?" rozesmála se. "A pak se ptali, jestli by všechny lyžařky měly začít snowboardovat, aby jim to začalo tak jít. Těžko říct, já tomu sama furt nevěřím," řekla.

Jezdit už jen na lyžích? To zatím neřeším

Vyslechla si potlesk v novinářském sále a přiznala, že před tolika lidmi byla nervózní. Řekla obvyklou formulku, že nastupuje do každého závodu s touhou odvést nejlepší výkon a vyhrát. "Ale že se to vážně povedlo, mě překvapilo," přiznala.

Znovu dostávala otázky, jestli nezačne jezdit už jen na lyžích a snowboardu zanechá. "Nad tím takhle moc nepřemýšlím. Chtěla jsem se dostat na olympiádu v obou sportech, to se mi povedlo a tohle je obrovský bonus. Pokud všechno půjde, jak má, postavím se na start i ve snowboardu a to bude to, čeho jsem chtěla dosáhnout."

Oba sporty zatím zdárně kombinuje, i když dosud sbírala vítězství jen na prkně. A to jí do super-G pomohlo. "Ze snowboardingu jsem si vzala sebevědomí. Stála jsem na startu a řekla jsem si: OK, jsi tady, tohle byl tvůj sen. Na minulé olympiádě jsi byla jenom na snowboardu, teď stojíš na lyžích. Tohle je druhý závod, jdi na to a předveď svou nejlepší jízdu. Na ostatní byl velký tlak. Ony jsou specialistky, to byla výhoda. Do snowboardingu si z lyžování beru rychlost, nebojím se jí."

Trenéři říkají, že se Ledecká musí často brzdit, protože má přehršel energie a trénuje, dokud stojí na svahu poslední branka. A stejné to s ní bylo i po olympijské výhře, jelikož měla v plánu, že odpoledne půjde jezdit na prkně. Na Hrách v Pchjongčchangu totiž bude příští týden hlavní favoritkou paralelního obřího slalomu.

"Nechci na vás být hrubá, jste všichni skvělí, ale už jsem měla za sebou mít tři jízdy," vyčítala naoko novinářům. Ale snowboardový trénink rozhodně stihnout nemohla, jelikož musela na dopingovou kontrolu a večer na ceremoniál pro zlatou olympijskou medaili.