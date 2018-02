Odborník žasne, laik se diví. Světová média opěvují zázračný triumf Ledecké

Zlato pro Ester Ledeckou největším překvapením v historii olympijských her? Až tak silná slova použil komentátor britské verze stanice Eurosport ihned po jejím dojezdu super-G. Televize NBC už dokonce oznámila vítězství Anny Veithové ještě předtím, než Ledecká vyjela na trať. Rakušanka už v cíli přijímala gratulace a mluvila o nejhezčím vítězství v kariéře. Pak ale rozhodla jediná setina sekundy o senzačním zlatu pro českou "snowboardistku".

"Jeden z nejúžasnějších olympijských příběhů všech dob," napsal k triumfu české lyžařky a snowboardistky server BBC. Právě fakt, že super-G ovládla závodnice, která dosud sklízela úspěchy hlavně na prkně, vyzdvihují všechna média.

Podívejte se na komentář v norštině:

Podívejte se na komentář na německé verzi Eurosportu:

"Něco takového lyžařský svět neviděl. Olympijské drama, dramatičtější než všechna díla od Shakespearea, Schillera a Goetheho dohromady," komentoval švýcarský list Blick vítězství české reprezentantky, která startovala v době, kdy už všechny favoritky byly dávno v cíli.

Rakouský tisk prožíval porážku Veithové o nicotných pár centimetrů. "Neskutečné! Tohle je největší senzace v alpském lyžování v historii olympijských her. Ester Ledecká čmajzla Anně Veithové už takřka jisté vítězství. Přitom je to vlastně snowboardistka, kterou experti neřadili mezi favoritky ani trochu. Sama nemohla v cíli vítězství uvěřit. A za týden může mít další zlato ze snowboardingu," napsal další rakouský deník Kronen Zeitung. Zatímco Ledeckou čeká paralelní obří slalom na prkně, Veithová doufá, že by mohla na zlato zaútočit ve sjezdu.

Snowboardistka na secondhandových lyžích

Server Sportingnews shrnul do jedné věty všechny paradoxy vítězství české závodnice. "Snowboardistka Ledecká na secondhandových lyžích vyhrála zlato ve svém druhém nejlepším sportu," napsal s narážkou na to, že Ledecká jela na lyžích po americké hvězdě Mikaele Shiffrinové.

Americká média se jen těžko smiřovala s porážkou své favoritky. "Byla to pohádka, ale ne pro Lindsey Vonnovou. Nejlepší sjezdařka všech dob skončila šestá v nádherném závodě, který vyhrála snowboardistka Ledecká," komentovala výsledky televizní stanice CNN.

Jedna z nejlepších snowboardistek světa, která se ale dosud ve sjezdovém lyžování jen jednou dostala v závodě Světového poháru do nejlepší desítky, triumfu sama nemohla uvěřit. "Dvojnásobná mistryně světa na snowboardu se stala i olympijskou vítězkou ve sjezdovém lyžování. Ester Ledecká ke svému vlastnímu velkému údivu zbořila tyto hranice v Jižní Koreji," uvedla AFP.

List Washington Post se ptá, jestli je česká sjezdařka alespoň vzdáleně příbuzná s fenomenální americkou plavkyní Katie Ledeckou, jejíž dědeček emigroval z Československa do Spojených států v roce 1947. Ostatně pětinásobná olympijská vítězka se hned ke své jmenovkyni přihlásila. "Takhle to dělají Ledecké! Myslím, že jsme příbuzné. Měly bychom si udělat DNA test," napsala na Twitter.

Kdo jsi, Ester Ledecká?

I pro francouzská sportovní média byl triumf Ledecké událostí číslo jedna a deník L'Équipe mu věnoval několik materiálů. "Kdo jsi, Ester Ledecká?" ptá se titulek jednoho z článků, podle něhož by sázka na triumf české snowboardistky v lyžařském super-G byla čirým šílenstvím. Ostatně sázkové kanceláře na něj vypisovaly kurz 100:1.

Švýcarský deník Le Temps si všímá toho, že z rodiny Ledeckých není Ester ve své zemi první známou osobností – dědeček byl reprezentantem v hokeji a tatínek je populárním hudebníkem. "Do rodinné fotogalerie slavných osobností může teď přidat tu svoji. Tedy až bude mít čas se namalovat," uvedl švýcarský deník v narážce na fakt, že Ledecká přišla po zlatém závodě na tiskovou konferenci v lyžařských brýlích. Důvod? Nestihla si udělat make-up, protože s takovou slávou po tomto závodě prostě nepočítala.