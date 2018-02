Češi vybojovali proti Švýcarům čtvrtfinále, přímý postup zařídil Kubalík

V posledním utkání ve skupině česká reprezentace zvítězila nad Švýcarskem 4:1 a vybojovala triumf ve skupině. Národní tým si tak zajistil přímý postup do čtvrtfinále, naopak Švýcaři musí do osmifinále. Vítěznou branku zaznamenal Dominik Kubalík. Brankář Pavel Francouz si připsal 28 úspěšných zákroků. Češi se o postup do semifinále utkají s vítězem osmifinálového duelu USA – Slovensko.

Dominik Kubalík střílí branku Jonasi Hillerovi ze Švýcarska Zdroj Reuters Autor DAVID W CERNY Zobrazit další