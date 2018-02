Další česká medaile. Erbanová vybojovala bronz na pětistovce

Rychlobruslařka Karolína Erbanová skončila na trati 500 metrů na třetím místě a získala další medaili pro českou výpravu. Na pětistovce zvítězila favoritka Japonka Nao Kodairová, která zajela olympijský rekord v čase 36,94, druhá skončila dvojnásobná olympijská vítězka Korejka I Sang-hwa.

"To je mazec... Úžasné. Já nevím, co říct. Směřovala jsem tak dlouho," jen těžko hledala Erbanová slova po závodě. "Ještě mi to nedošlo," doplnila.

Pětadvacetiletá Erbanová loni na mistrovství světa obsadila v Koreji čtvrté místo. Teď svůj tehdejší čas vylepšila téměř o půl sekundy a to jí na pětistovce vyneslo první velkou medaili. Za domácí favoritkou, která má ve sbírce zlato z Vancouveru i Soči, přitom zůstala pozadu o pouhou setinu sekundy.

"Hned jsem věděla, že je to kvalitní čas a že by to mohlo dopadnout," řekla Erbanová, která předtím na kilometru dojela sedmá. Česká reprezentantka jela ve dvojici s fenomenální Kodairovou, která na pětistovce už dva roky nenašla přemožitelku, zvítězila v 15 závodech Světového poháru za sebou, i tady loni na mistrovství světa. I tentokrát byla v Kangnungu neporazitelná a ke středečnímu stříbru na kilometru přidala kov nejcennější.

Erbanová se však za ní vyvezla k vynikajícímu času 37,34 s, který už překonala jen I Sang-hwa, a to o pouhou setinu. "Toho jsem si vůbec nevšimla. Zaregistrovala jsem to až po posledním páru, že jsem jí byla hodně blízko. I to je pro mě hodně důležitá věc. Že jsem nebyla třetí o parník, že to nebyl souboj Nao - I Sang-hwa a pak uvidíme, kdo bude třetí. Dotáhla jsem špičku," pochvalovala si Erbanová.

Když se v sobotu dozvěděla, že pojede ve dvojici s Kodairovou, nejprve nebyla nadšená. "Zhrozila jsem se a říkala jsem si, že jsem dostala Černého Petra. Pak jsem se na to ale začala koukat jinak," řekla Erbanová. Pozitivní pro ni bylo, že nejela v poslední dvojici. "Protože jsem věděla, že to bude hrozně náročné na hlavu, na nervy. Hodně se tady čeká a bylo to vynervované," přiznala Erbanová. "Věděla jsem, že když budu u Nao, jedu dobře," řekla.

Nizozemky, které dosud v Koreji získaly sedm z dvanácti medailí a všechny zlaté, vyšly naprázdno. Nejlepší byla vítězka z kilometru Jorien ter Morsová na šestém místě. Ještě v Soči se sčítaly časy ze dvou jízd, ale loni Mezinárodní bruslařská unie zavedla i na pětistovce jen jeden rozhodující závod jako v jiných disciplínách.