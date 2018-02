Krušelnického kontrolní vzorek B byl pozitivní na meldonium. Přijde ruský curler o bronz?

Ruský curler Alexandr Krušelnickij, který měl na Hrách v Pchjongčchangu pozitivní test na zakázané meldonium, vrátil akreditaci a opustil olympijskou vesnici. Bronzovému medailistovi z mixu hrozí odebrání cenného kovu. Arbitrážní soud pro sport (CAS) potvrdil, že Krušelnickij je podezřelý z dopingového provinění a zahájil s ním řízení. Web championat.com s odkazem na informovaný zdroj uvedl, že dopingový nález potvrdila i zkouška vzorku B.

"Nebyl ještě stanoven žádný termín jednání a v této chvíli nebudeme poskytovat žádné další informace," uvedl CAS. Web insidethegames.biz zjistil, že soud má zasednout v úterý. Kontrolní vzorek B ruského sportovce zkoumala laboratoř v Soulu dnes, podle serveru championat.com byl rovněž pozitivní na meldonium. Hry v Koreji tak mají druhý dopingový případ. O první se ještě před jejich startem postaral japonský rychlobruslař na krátké dráze Kei Saito, který neprošel mimosoutěžní kontrolou na diuretikum acetazolamid.

Curleři příliš nerozumějí tomu, proč by si Krušelnickij ve fyzicky nenáročném sportu potřeboval pomoci dopingem. "Myslím, že i spousta lidí by se tomu zasmála a ptala by se, k čemu by doping v curlingu byl. Ani já sama netuším, k čemu by nám mohl pomoci," řekla kapitánka dánského týmu Madelaine Dupontová. Norský stříbrný medailista v curlingu z Vancouveru Thomas Ulsrud dodal: "Je těžké vidět doping v curlingu. Možná jako metař, ale i tak by bylo lepší jít prostě do posilovny."

Krajana se zastala i kapitánka ruské ženské reprezentace Viktoria Mojsejevová. "Vždycky říkali, že je super dělat sport, ve kterém nejsou dopingové skandály. Hlavně proto, že u nás to není o rychleji, výš, silněji (olympijské heslo), ale o přesnosti. Nevím, jaký doping ani k čemu by ho někdo mohl v curlingu použít," prohlásila.

Pro Rusko by mohl být jeho doping dalším problémem poté, co byli kvůli systematickému užívání zakázaných látek na Hrách v Soči ruští sportovci vyloučeni ze ZOH v Koreji. Pozvaní sportovci, které schvalovala speciální komise Mezinárodního olympijského výboru (MOV), startují v Pchjongčchangu pod neutrální vlajkou.

MOV zvažoval, že umožní Rusům nést při závěrečném ceremoniálu národní vlajku. Na rozhodnutí však nyní bude mít výrazný vliv výsledek analýzy Krušelnického B vzorku. "Je několik podmínek, které musí splnit. Velmi by nás zklamalo, kdyby se doping potvrdil," uvedl mluvčí výboru Mark Adams.

V premiérové soutěži smíšených dvojic startoval Krušelnickij v Pchjongčchangu spolu s manželkou Anastasiou Bryzgalovovou. Mistři světa z roku 2016 v utkání o bronz porazili 8:4 Norsko, nyní však mohou o medaili přijít. Meldonium je lék, který se předepisuje především na problémy se srdcem. Látka pomáhá lepšímu průtoku krve v těle a tím může zvyšovat výkonnost při sportu.