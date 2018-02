Pozor na norovirus. Nepodávejte si ruce, vybízejí pořadatelé Her sportovce

Norovirus, který způsobil potíže několika atletům během loňského mistrovství světa v Londýně, vyvolává obavy i na Hrách v Koreji. Tam zatím nákaza, jež způsobuje zvracení, průjmy a křeče v břiše, kromě dvou švýcarských akrobatických lyžařů, postihla kolem tří stovek pořadatelů. Obavy ale mají i hokejisté z podávání rukou se soupeři.

Nákaza, která se šíří v zimě, nemá fatální následky jako třeba virus Zika, kvůli němuž někteří sportovci nejeli například na olympiádu do Ria de Janeiro. Norovirus trápí nešťastníka jeden dva dny, ale je velmi infekční a může sportovce oslabit.

Pořadatelé vyzvali sportovce, aby si v rámci prevence nepodávali se soupeři ruce, protože virus je velmi snadno přenosný. O tom se už přesvědčil i otec amerického hokejového obránce Jamese Wisniewského, který byl minulý týden v karanténě. "Dostanete to hned, ani nevíte jak. Musíme jen zabránit, aby se to dostalo ke sportovcům," apeloval dvaašedesátiletý Wisniewski.

Kvůli tomu by si prý hokejisté neměli podávat ruce. Například nbc.com tvrdí, že to platí u týmu olympijských sportovců z Ruska, protože Rusové si s každým neustále potřásají rukou. To hráči Spojených států to ve zvyku nemají. Útočník Jim Slater si i před rozhovory s novináři radši jen ťuká pěstí. "Je to lepší. Když si podáváte s někým ruku, nikdy nevíte, na co sahal," řekl.

Ovšem hokejistky USA a Finska si v pondělí i přes varování před virem ruce po utkání podaly. "Je to součást hokeje, projev vzájemné úcty," uvedla americká reprezentantka Jocelyne Lamoureux-Davidsonová.

Ani švýcarský šéf Mezinárodní hokejové federace René Fasel si není jistý, zda je nutné vynechat podávání rukou mezi soupeři. "Znáte doktory – každý má jiný názor, jsou jako právníci," řekl. "Ovšem pokud to zabrání tomu, aby týmy v důležitém turnaji oslabila infekce, je lepší to respektovat," dodal.

Po zápasech play-off by však tuhle tradici Fasel na olympiádě rád viděl. Z amerického týmu mu nicméně vzkázali, že navzdory tradici nemá význam tak velké riziko podstupovat.