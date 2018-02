Znovu vítězné nájezdy. Eratova parta bude hrát o medaile, Američany vychytal Francouz

Trvalo to dvanáct let, než přešla česká reprezentace přes klíčové utkání na olympijském turnaji. Ve čtvrtfinále proti Spojeným státům se musely jet za stavu 2:2 samostatné nájezdy, které rozhodl Petr Koukal. Brankář Pavel Francouz chytil všech pět amerických pokusů. Češi tak budou hrát v semifinále poprvé od Turína 2006. Svěřenci trenéra Josefa Jandače narazí na olympijské sportovce z Ruska.

Dvacet let a jeden den po postupu na samostatné nájezdy proti Kanadě v semifinále olympijského turnaje v Naganu se hokejová historie částečně zopakovala. České reprezentaci stačil také v Pchjongčchangu k postupu do bojů o medaile jen jediný úspěšný nájezd, který zařídil Petr Koukal. Všechny střelce soupeře totiž vychytal Pavel Francouz podobně jako Dominik Hašek a dal tak vzpomenout na svého předchůdce v českém brankovišti.

"Přesně na tohle jsme si hráli jako malí kluci za barákem při nájezdech. Přišlo mi to neuvěřitelné. Je to super pocit. Jsem šťastný za vítězství. Samozřejmě všechno mohlo být úplně jinak, kdybychom třeba neměli štěstí v závěru, ale to už je teď jedno," řekl Francouz.

Český brankář měl štěstěnu nakloněnou k sobě, neboť v závěru základní hrací doby za stavu 2:2 mu pomohla při střele O'Neilla pravá tyč. Američané byli po vyrovnání v oslabení aktivnější a v druhé polovině zápasu si vypracovali nebezpečnější situace. Horko bylo českému týmu zejména v samotném závěru, kdy se nechal zbytečně vyloučit obránce Vojtěch Mozík v 59. minutě.

Ještě 3 dny Sestřih utkání Česko - USA 09:04

Gól v utkání Česko - USA: Donato - 0:1 (7. min.) 01:01

Gól v utkání Česko - USA: Kolář - 1:1 (16. min.) 01:06

Gól v utkání Česko - USA: Kundrátek - 2:1 (29. min.) 00:51

Gól v utkání Česko - USA: Slater - 2:2 (31. min.) 01:09

Gól v utkání Česko - USA: Koukal - 3:2 (rozh. sam. náj.) 00:29

Prodloužení utkání Česko - USA 13:27

Samostatné nájezdy utkání Česko - USA 04:52

Záznam utkání Česko - USA 2:27:39

Jandač: Francouz to zavřel a dal nám šanci vyhrát 02:49

Francouz: Je to velká úleva, že jsme čtvrtfinále zvládli 01:43

S disciplínou měli v průběhu utkání ale větší problémy paradoxně Američané. Do poloviny zápasu zaznamenali čtyři menší tresty, a ačkoli parta okolo kapitána Martina Erata žádnou přesilovku nevyužila, vytvořila si potřebný tlak, který přinesl důležitý vedoucí gól na 2:1. Hráči Spojených států se dostali do začarovaného kruhu, kdy po sérii zakázaných uvolnění nemohli vystřídat a unavenou formaci potrestal povedenou ránou obránce Tomáš Kundrátek.

Navázal tak na Jana Koláře, který vyrovnal skóre v 16. minutě. Spolehlivý bek v české sestavě napřáhl po přihrávce Jana Kováře, který pro sebe vybojoval puk po vhazování v útočném pásmu, a tvrdou dělovkou k tyči napodobil Jiřího Šlégra v památném zápase proti Kanadě v roce 1998. "Moc jsem to neviděl. Jenom jsem slyšel cinknutí a pak se kluci začali radovat. Asi to byla rána," pousmál se Kolář. Perfektně tak zareagoval na úvodní gól Ryana Donata, který vsítil na turnaji pátou branku.

Druhé srovnání zařídil v oslabení Jim Slater, který využil nepozornosti v české obraně, a překonal 'studeného' Francouze. Český brankář si totiž v pasáži na začátku druhé třetiny prakticky nesáhl na puk, ale od stavu 2:2 se hra srovnala. Vyrovnaný zápas nakonec nerozhodlo ani prodloužení a v nájezdech se šikovně prosadil jen Petr Koukal.

"Měli jsme i štěstí, které ale v takových zápasech potřebujete. V nájezdech byl Francík (Pavel Francouz) super, jen by se mohli přidat ještě další exekutoři," dodal trenér Josef Jandač. Češi se tak mohou těšit na semifinále, v souboji o postup do boje o zlato se utkají s Rusy.