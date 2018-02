Záruba: Nevysílat živě Ledeckou? Za daných podmínek jsme si museli vybrat

Vysílání olympijských her z korejského Pchjongčchangu má na obrazovkách České televize poněkud jiný ráz než u předchozích olympiád. ČT se musí vypořádat s faktem, že nevlastní vysílací práva a je držitelem pouze sublicence, která podobu vysílání výrazně omezuje. Šéfkomentátor ČT sport Robert Záruba trvá na tom, že ČT nabízí divákům vše, co je v jejích možnostech. Kritiku, která se zvedla po neodvysílání přímého přenosu zlaté jízdy Ester Ledecké v super G, sice chápe, ale odmítá. V danou chvíli si musela ČT vybrat a chovat se přitom podle smluvních podmínek.

ČT nesmí při vysílání olympijského programu porušit podmínky sublicence, při stavbě vysílání se je však snažila maximálně využít. "Z hokejového turnaje jsme museli omezit zápasy ve skupinách, které – upřímně – o ničem nerozhodují. Čas jsme chtěli maximálně věnovat rozhodujícím zápasům, které začaly včera kvalifikačním kolem a dnes pokračovaly čtvrtfinále," ilustruje volbu vysílaného programu Záruba.

Z celé várky rozhodujících zápasů tak diváci ČT sport neviděli pouze utkání Finsko–Korea, které bylo vyhodnoceno jako nejméně atraktivní. Jinak se předem počítalo s tím, že všechna čtvrtfinálová, semifinálová a finálová hokejová utkání, včetně hokejového finále žen, ČT vysílat bude. "To jsou medailové fáze a my dáváme medailové fáze všech disciplín. Není důvod, aby to u hokeje bylo jinak," dodává Záruba, který během středy odkomentoval hned tři hokejová utkání.

Všechny pořady seskládané v jediné koleji

Česká televize se v souvislosti s vysíláním z olympiády v Pchjongčchangu stala terčem kritiky kvůli neodvysílání přímého přenosu zlaté jízdy Ester Ledecké v super G.

"Máme nějaké podmínky vysílání, které musíme dodržet. Nejsme majiteli vysílacích práv. To je nultý bod celého vysvětlení. Znamená to, že si nemůžeme v programu dělat, co chceme. Nemůžeme použít druhý kanál na souběžné vysílání, nemůžeme použít internetové streamy. Musíme zkrátka vybrat jednu událost, a tu vysílat souvisle, pokud možno nepřerušeně," vysvětluje Záruba.

K vynucené volbě muselo dojít právě během utkání českých hokejistů s Kanadou, u kterého byla očekávaná vysoká sledovanost, a závodem Ester Ledecké, kde se nedal předem určit přesný čas startu. "Vyšlo to přesně proti hokeji. Slyšel jsem už tolik rad, co jsme mohli udělat, ale většinou jsou to rady úplně zbytečné. Od někoho, kdo vůbec nezná podmínky toho, co můžeme, a co ne."

ČT sport tedy zvolila vysílání hokeje a jízdu Ledecké včetně medailového ceremoniálu zařadila do přestávkového programu. "Ester Ledecká překvapila všechny televize. Ty, které mají stejné podmínky jako my, to řešily podobně – musely si vybrat jednu věc. Pokud si vybraly superobří slalom, asi je hokej tolik nezajímá. Na druhu stranu: Nevysílat hokej Česko–Kanada, naštvali bychom druhou půlku diváků. Tohle nemá dobré řešení," upozorňuje Záruba.

Kvůli nepříznivé předpovědi počasí se začínají přesouvat sporty ze soboty a neděle na pátek, ke kolizím atraktivních přenosů už by ale dojít nemělo. "Program je už trošku řidší a dá se to nějak skloubit. Ale zase platí, že můžeme vysílat živě jen jednu věc. Máme jen jednu kolej, do které musíme seřadit všechny jednotlivé části programu. Něco může jít živě, něco ne. Volbu musíme udělat tak, abychom pak mohli program ještě reprízovat," vyjmenovává Záruba další z řady podmínek.

Záruba: Discovery předložila vyšší nabídku a my se s tím musíme vyrovnat

Evropská práva na vysílání olympiád v letech 2018 až 2024 získala od Mezinárodního olympijského výboru společnost Discovery Communications za 1,3 miliardy eur (téměř 35 miliard korun). Přeplatila tak i Evropskou vysílací unii (EBU), která sdružuje veřejnoprávní média a vyjednává za ně vysílací práva.

Podle smlouvy s MOV musí Discovery zprostředkovat volně dostupně sto hodin ze zimních her bez opakování. ČT se povedlo smlouvu z původní stovky vylepšit alespoň na 190 hodin plus jedno opakování. "Já bych to nechtěl stavět tak, že se stalo něco nesprávného. Ve férové soutěži zkrátka někdo předložil vyšší nabídku než EBU a my se s tím musíme vyrovnat," uznává Záruba.

"Vysíláme všechno podstatné. Vysílali jsme všechny závody českých reprezentantů, vysílali jsme všechny medailové fáze všech soutěží. Mnohem horší to bude za dva roky při letních Hrách. Tam bude podstatně těžší se do stanovených podmínek a limitů vejít," upozorňuje.

I do budoucna se bude Česká televize snažit nabízet stejný servis, tedy výkony českých reprezentantů, a pokud to půjde, i všechny medailové závody. "Abychom nabídli co nejpestřejší paletu sportů z olympijských her," uzavírá šéfkomentátor ČT sport.