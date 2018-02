Jedinečnou podobu olympiádě v Pchjongčchangu vtiskl hangul

Design olympijských her v Pchjongčchangu ovlivňují korejské tradice i písmo. Logem Her, symboly disciplín i podobou olympijských medailí se prolíná korejská abeceda hangul. Medaile se šest set let starými symboly si zatím na krk pověsilo šest českých sportovců.

Korejské písmo na lemu medaile Zdroj ČT24 Zobrazit další